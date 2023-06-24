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Абхазия решила усилить контроль на границах в связи с событиями в России

В Абхазии усилят контроль на границах и режим работы силовиков из-за событий с «Вагнером»
Совещание Бадры Гунба с руководителями силовых структур
Совещание Бадры Гунба с руководителями силовых структур (Фото: Администрация Президента Республики Абхазия)

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба поручил усилить контроль на границах и перевести личный состав Минобороны, МВД, МЧС и прокуратуры на усиленный режим работы, говорится в сообщении пресс-службы президента страны Аслана Бжании.

Гунба 24 июня провел совещание с руководителями силовых структур страны, отмечается в сообщении.

«В ходе совещания обсуждалось принятие необходимых мер в связи со сложившимися в Российской Федерации обстоятельствами, которые могут спровоцировать усиление внешних угроз и возможность совершения деструктивных действий на территории Республики Абхазия», — заявили в пресс-службе президента страны.

Гунба выразил уверенность, что ситуация в России «будет разрешена в соответствии с законом».

24 июня президент Владимир Путин назвал «вооруженным мятежом» действия ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Последний накануне обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю частной военной компании и пообещал ответ. Минобороны опровергало его заявление, назвав это провокацией. ФСБ возбудило уголовное дело против Пригожина об организации мятежа (ст. 279 УК РФ).

Утром 24 июня Пригожин сообщил, что силы ЧВК «Вагнер» блокировали Ростов-на-Дону и контролируют военные объекты. После выступления президента он отказался сложить оружие и прийти с повинной.

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Теги
Абхазия границы ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
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