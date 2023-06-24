Роскомнадзор предупредил о возможных ограничениях интернета

Ограничения в работе интернет-ресурсов могут вводиться в регионах, где действует режим контртеррористической операции, пояснили в ведомстве

Обстановка в Ростове-на-Дону (Фото: РБК)

В местах проведения контртеррористической операции (КТО) возможны ограничения работы интернет-ресурсов, сообщили РБК в Роскомнадзоре.

Там отметили, что работа мессенджера Telegram сейчас не ограничивается.

Сейчас режим КТО объявлен в Москве, Подмосковье и Воронежской области.

С полудня резко выросло число сбоев при использовании Telegram, следует из данных сервиса по отслеживанию состояния работы интернет-ресурсов Downdetector. В основном пользователи жаловались на работу приложения, соединения с сервером и отправку сообщений.

Режим КТО введен на территории указанных регионов утром 24 июня. Это произошло после того, как накануне вечером глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» страны в обстреле лагеря ЧВК и пообещал ответить. Минобороны назвало эти заявления провокацией и не соответствующими действительности.

Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации мятежа (ст. 279 УК), по этой статье грозит до 20 лет заключения. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина, а задержать его.



Президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал действия основателя ЧВК Пригожина предательством и ударом в спину. Он заявил, что организаторы «мятежа» ответят за содеянное. Глава государства пообещал сделать «все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан».



В связи с режимом КТО в Москве отменены массовые мероприятия (например, выпускные вечера и футбольные матчи). В Московской и Воронежской областях также отменены массовые мероприятия, подобные ограничения ввели и в других областях и республиках.

В Ростовской области режим КТО не введен, но также отменены массовые мероприятия, изменены маршруты транспорта в самом Ростове-на-Дону. Кроме того, введены ограничения на движение по трассе М-4 «Дон» в нескольких регионах.