Курский губернатор назвал обстановку в регионе напряженной

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Ситуация в Курской области остается напряженной, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он отметил, что этой ночью военные «отработали по БПЛА» в Курске.

«Провел оперативное совещание с руководителями силовых ведомств и руководством нашей ДНД (добровольная народная дружина. — РБК). Все находимся на рабочих местах. При этом меры безопасности усилены», — сказал он. Старовойт отметил, что «новых дополнительных мероприятий на территории Курской области на данный момент не введено».

24 июня режим контртеррористической операции объявили в Москве и Подмосковье. «В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему», — говорил мэр Сергей Собянин.

В нескольких регионах страны, в том числе в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, отменили массовые мероприятия.

Накануне вечером, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить. Министерство обороны России назвало его обвинения провокацией и не соответствующими действительности. Из-за действий ЧВК украинские войска, «воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», сосредоточили силы на бахмутском направлении, добавили в Минобороны России.



Против Пригожина возбудили дело об организации мятежа (ст. 279 УК), наказание по этой статье доходит до 20 лет заключения. ФСБ призвало бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина и задержать его.