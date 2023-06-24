Тайвань зафиксировал приближение самолетов Китая

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщило министерство обороны Тайваня в Twitter.

Восемь китайских самолетов пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива, сообщили в ведомстве. Пять кораблей КНР также проводили совместное боевое патрулирование.

Армия Тайваня «внимательно следит за ситуацией». Вооруженные силы «развернули в ответ авиацию, корабли ВМФ и ракетные комплексы наземного базирования».

8 июня Вооруженные силы Тайваня фиксировали приближение к острову 37 самолетов армии Китая.

Китай считает Тайвань своей провинцией. Пекин допускает применение военной силы для взятия острова под контроль, но в то же время заявляет, что стремится к «мирному воссоединению». В последнее время китайские военные нарастили интенсивность учений возле Тайваня; на маневрах в начале апреля они «имитировали удары по ключевым целям на острове» и отработали его воздушную блокаду.