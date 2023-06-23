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Песков поспорил с Макроном о «дестабилизирующей силе» России

Песков — об обвинениях Макрона: Россия развивает добрые отношения с Африкой
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Kin Cheung / Getty Images)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, назвавшим Россию дестабилизирующей силой в Африке.

«Нет, Россия развивает свои добрые, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, на взаимном учете озабоченностей и проблем друг друга — отношения со всеми странами Африки. Эти отношения никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран», — сказал он на брифинге. Песков добавил, что в Кремле «не хотели бы, чтобы эти отношения, собственно, становились предметом озабоченности кого бы то ни было».

23 июня Макрон в интервью Franceinfo сказал, что «Россия сегодня стоит на пути к тому, чтобы стать единственной страной-колонизатором в XXI веке». Французский президент обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Африке «с помощью частных вооруженных формирований».

В 2022 году верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утверждал, что ЧВК «Вагнер» контролирует все ключевые вопросы в сфере безопасности в ЦАР. В Совете ЕС по иностранным делам говорили, что «группа Вагнера несет ответственность за серьезные нарушения прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Судане и Мозамбике, в том числе за пытки и внесудебные, массовые или произвольные казни и убийства». Брюссель ввел санкции против самой ЧВК и связанных с нею лиц.

ЧВК «в любых своих действиях свято защищает интересы России, при этом соблюдая все нормы морали», заявлял основатель «Вагнера» Евгений Пригожин. В ЦАР компания предотвратила переворот, уничтожила тысячи террористов в Сахеле, говорил он.

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Кремль Эмманюэль Макрон Франция Африка
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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