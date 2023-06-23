Курский губернатор сообщил о сбитых ночью беспилотниках

Роман Старовойт (Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС)

Ночью с помощью ПВО в Курской области сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор. В кратчайшие сроки поможем владельцу все восстановить», — сообщил он.

Губернатор призвал жителей не трогать обломки беспилотников и в случае их обнаружения звонить по номеру 112. «Всю информацию, которая поступает в диспетчерскую службу, тщательно проверим и передадим в соответствующие правоохранительные структуры», — написал Старовойт.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. Накануне ВСУ обстреляли поселок Теткино и деревню Елизаветовку в Глушковском районе, сообщал Старовойт. Пострадавших не было. 16 июня дрон ВСУ упал на территорию частного дома в селе Коренево. Один из местных жителей получил легкие осколочные ранения, а окна в доме были повреждены взрывом.