ВСУ обстреляли поселок и деревню в Курской области

ВСУ обстреляли поселок Теткино и деревню Елизаветовку в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Люди не пострадали. В Теткино поврежден один автомобиль. В Елизаветовке зафиксировали три прилета, повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия «Победа». Населенный пункт частично обесточен, рассказал Старовойт.

«Бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только это будет возможно», — пообещал он.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах. Накануне Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района. В результате в одном из домов в селе выбило окна. 19 июня он сообщил, что под обстрел попало село Попово-Лежачи Глушковского района, повреждения получили хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей.