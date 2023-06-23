Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 91,94 (-0,06) Инвестиции, 22 июн, 17:03 Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 83,61 (-0,64) Инвестиции, 22 июн, 17:03
Моди призвал «остановить кровопролитие» на Украине Политика, 01:56
В Курске второй раз за сутки сработала система ПВО Политика, 01:48
Пушилин заявил, что командиру батальона «Сомали» дали звание Героя России Политика, 01:29
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 01:10
Пентагон счел полезной передачу кассетных боеприпасов Киеву Политика, 00:54
Байден перепутал должность Моди Политика, 00:50
Кэмерон заявил, что поражен сходством крушений «Титаника» и батискафа Общество, 00:19
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Над Курском сбили беспилотник Политика, 00:05
Самый кассовый в MMA. Цукерберг фразой Хабиба согласился на бой с Маском Спорт, 00:00
Социологи назвали самую дружелюбную к релокантам страну бывшего СССР Общество, 00:00
Паблик «МЫИDEM»: как превратить свои знания о ночной жизни в бизнес РБК и ВКонтакте, 22 июн, 23:59
Рогозин заявил о новой тактике ВСУ Политика, 22 июн, 23:59
Что такое кибериммунитет и что о нем нужно знать РБК и Kaspersky, 22 июн, 23:50
Подросток погиб в ДТП в Новой Москве с участием мотоцикла и скутера Общество, 22 июн, 23:48
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курске второй раз за сутки сработала система ПВО

Губернатор Старовойт: в Курске вновь сработала система ПВО
Вечером 22 июня над Курском сбили беспилотник. Система ПВО вновь сработала над городом, корреспондент РБК передавал, что слышал звук «хлопка»

Система противовоздушной обороны вновь сработала над Курском, сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Подробностей произошедшего он не приводит. Корреспондент РБК рассказал об услышанном в городе «хлопке». 

Система ПВО срабатывала в городе около двух часов назад, тогда она сбила беспилотник, уточнял Старовойт. Данных о пострадавших или разрушениях он не приводил.

Телеграм-канал Mash со слов местных жителей писал, что они произошли в районе железнодорожного вокзала и улицы Дубровинского, а в некоторых районах города включили сирену.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области в числе прочих приграничных регионов регулярно сообщают об атаках с украинской стороны. В области действуют средний уровень реагирования и бессрочный высокий уровень террористической опасности. Кроме того, там введен запрет на использование беспилотников.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Лилия Пашкова
Курск ПВО Роман Старовойт
Материалы по теме
В Курской области ограничили проведение массовых мероприятий
Политика
Курский губернатор сообщил об обстреле Теткино и Попово-Лежачи
Политика
Губернатор сообщил о 14 прилетах по селу в Курской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter