В Курске второй раз за сутки сработала система ПВО

Вечером 22 июня над Курском сбили беспилотник. Система ПВО вновь сработала над городом, корреспондент РБК передавал, что слышал звук «хлопка»

Система противовоздушной обороны вновь сработала над Курском, сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Подробностей произошедшего он не приводит. Корреспондент РБК рассказал об услышанном в городе «хлопке».

Система ПВО срабатывала в городе около двух часов назад, тогда она сбила беспилотник, уточнял Старовойт. Данных о пострадавших или разрушениях он не приводил.

Телеграм-канал Mash со слов местных жителей писал, что они произошли в районе железнодорожного вокзала и улицы Дубровинского, а в некоторых районах города включили сирену.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области в числе прочих приграничных регионов регулярно сообщают об атаках с украинской стороны. В области действуют средний уровень реагирования и бессрочный высокий уровень террористической опасности. Кроме того, там введен запрет на использование беспилотников.