В Курске второй раз за сутки сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны вновь сработала над Курском, сообщил губернатор области Роман Старовойт.
Подробностей произошедшего он не приводит. Корреспондент РБК рассказал об услышанном в городе «хлопке».
Система ПВО срабатывала в городе около двух часов назад, тогда она сбила беспилотник, уточнял Старовойт. Данных о пострадавших или разрушениях он не приводил.
Телеграм-канал Mash со слов местных жителей писал, что они произошли в районе железнодорожного вокзала и улицы Дубровинского, а в некоторых районах города включили сирену.
С начала российской военной операции на Украине власти Курской области в числе прочих приграничных регионов регулярно сообщают об атаках с украинской стороны. В области действуют средний уровень реагирования и бессрочный высокий уровень террористической опасности. Кроме того, там введен запрет на использование беспилотников.