В Братске потребовали закрыть кафе после отравления свыше 100 человек
Братская прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете деятельности кафе, где более 100 человек отравились шаурмой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
«Прокуратура направила в Братский городской суд исковое заявление о приостановлении деятельности организации до устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований, а также заявление о применении обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности до принятия итогового решения по иску прокурора», — говорится в сообщении.
По данным властей, шаурмой из кафе «Шаурму хочу» отравился 101 человек, из них 22 — дети. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему. Тяжелых случаев отравления нет. Роспотребнадзор выявил в кафе нарушения требований санитарного законодательства.
Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до двух лет. Владельца кафе отправили под домашний арест.