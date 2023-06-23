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WSJ узнала, что ВМС США слышали звук разрушения «Титана» после погружения

WSJ: ВМС США зафиксировали звук разрушения корпуса батискафа вскоре после погружения

Американские военно-морские силы (ВМС) зафиксировали звук разрушения корпуса батискафа «Титан», который пропал в ходе экспедиции к обломкам «Титаника», через несколько часов после начала его погружения. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, привлеченных к поискам.

Звук распознали с помощью секретного оборудования, пишет газета. Военные США, по ее данным, начали поиски почти сразу после того, как с батискафом пропала связь. Их вели с помощью «секретной гидроакустической системы, предназначенной для обнаружения вражеских подводных лодок», сказал источник издания. Название этой системы не раскрывают «из соображений национальной безопасности», уточняет газета.

Через несколько часов после начала поисков система зафиксировала, предположительно, звук имплозии (взрыв, направленный внутрь), рядом с местом, где обнаружили обломки субмарины. «ВМС США проанализировали акустические данные и выявили аномалию, схожую с имплозией или взрывом, в непосредственной близости от места, где находился «Титан» в момент потери связи», — сказал WSJ высокопоставленный представитель военно-морских сил. Тогда военные не могли с уверенностью заявить, что именно вызвало этот звук, добавил собеседник издания.

Информацию, по его словам, «немедленно передали руководителю поисково-спасательной операции».

Батискаф «Титан» компании OceanGate пропал с радаров 18 июня почти через два часа после начала погружения к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. На его борту находились пять человек: британский миллиардер и путешественник 58-летний Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, генеральный директор OceanGate 61-летний Стоктон Раш и пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь «Титаника» 77-летний француз Поль-Анри Наржоле.

Спасатели из разных стран начали поисковую операцию. Береговая охрана США прогнозировала, что к 14:08 мск 22 июня на борту батискафа кончится кислород. В тот же день служба сообщила об обнаружении обломков на дне в обследуемом районе. Позднее Береговая охрана США подтвердила, что они являются частями корпуса «Титана». OceanGate объявила, что все члены экипажа и пассажиры «Титана» погибли.

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Эксперты Береговой охраны пришли к выводу, что «Титан» пострадал от «катастрофической имплозии»: корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине.

Теги
батискаф «Титаник» ВМС США
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