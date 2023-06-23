Кэмерон заявил, что поражен сходством крушений «Титаника» и батискафа

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник», заявил, что поражен схожестью обстоятельств крушения парохода и батискафа «Титан», обломки которого нашли 22 июня неподалеку от корабля. Об этом он сообщил ABC News.

«Я поражен схожестью самой катастрофы «Титаника», где капитана неоднократно предупреждали об айсберге впереди, и все же он со всей скоростью устремился в ледяное поле <...> с очень похожей трагедией, когда предупреждения не были учтены в точно таком же месте», — сказал Кэмерон.

О том, что туристический батискаф «Титан» компании OceanGate пропал во время погружения к обломкам «Титаника», стало известно 19 июня. На его борту пять человек: три туриста — британский миллиардер и путешественник 58-летний Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также генеральный директор OceanGate 61-летний Стоктон Раш и пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь «Титаника» 77-летний француз Поль-Анри Наржоле.

Экспедиция началась утром 18 июня. Через 1 час 45 минут после погружения связь с «Титаном» пропала. Специалисты из разных стран начали поисково-спасательную операцию. К 14:08 мск 22 июня, по прогнозам Береговой охраны США, на судне должен был закончиться кислород.

В тот же день служба сообщила об обнаружении обломков на дне в обследуемом районе. Позднее Береговая охрана США подтвердила, что они являются частями корпуса «Титана»: управляемый дистанционно беспилотник нашел хвостовой обтекатель судна неподалеку от носовой части «Титаника». OceanGate объявила, что все члены экипажа и пассажиры «Титана» погибли.

«Титан» пострадал от «катастрофической имплозии», его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине, считают в американской Береговой охране.

Британский трансатлантический лайнер «Титаник» затонул 10 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Это произошло во время его первого рейса из Великобритании в США. На борту находились 2,2 тыс. человек, из них 1,5 тыс. погибли. Обломки «Титаника» находятся на глубине 3,8 тыс. м примерно в 1,4 тыс. км от американского побережья и в 700 км от канадского острова Ньюфаундленд. Их обнаружили в 1985 году.

При этом, как сообщал NBC со ссылкой на интервью основателя OceanGate Стоктона Раша от 2020 года, «Титан» уже тогда демонстрировал признаки «циклической усталости». Судно могло погружаться максимум на 3 тыс. м., хотя «Титаник» лежит на глубине 3,8 тыс. м, отмечал канал. Такую же глубину (3 тыс. м.) Ocean Gate указывала в 2019 году в презентации для океанографической лаборатории. При этом на сайте компании говорится, что максимальная глубина погружения составляет 4 тыс. кв. м. Несмотря на это, корабль совершал экспедицию к «Титанику» в 2021 году.

Кроме того, батискаф не был классифицирован, хотя это входит в требования большинства крупных морских операторов.OceanGate объясняла отсутствие классификации тем, что «инновации находятся за пределами уже принятой системы».