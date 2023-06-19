В Атлантике пропал батискаф для туров к обломкам «Титаника»

Поисково-спасательную операцию ведет американская береговая охрана. Аппарат принадлежит компания OceanGate. Она подтвердила пропажу и заявила, что работает над спасением экипажа

Вид на обломки «Титаника» (Фото: oceangate.com)

В Атлантическом океане пропал туристический батискаф для погружения к обломкам «Титаника», передают CBS News и Би-би-си. Проведение поисково-спасательной операции у берегов острова Ньюфаундленд подтвердила служба береговой охраны США в Бостоне.

CBS обращает внимание, что компания OceanGate, организующая подобные погружения, недавно сообщала о продолжающейся экспедиции к обломкам «Титаника», который лежит на дне примерно в 650 км к юго-востоку от Ньюфаундленда и на глубине около 3,8 км. Фотографию с участниками во время экспедиции компания разместила в Twitter 16 июня, отмечает телеканал.

Местоположение обломков «Титаника» (Фото: Google Maps)

OceanGate подтвердила, что пропавший аппарат принадлежит ей. «Мы работаем над безопасным возвращением членов экипажа», — сообщили в компании.

За восьмидневный тур, включающий спуск к обломкам «Титаника», OceanGate берет с клиентов по $250 тыс. CBS отмечает, что подводный аппарат «Титан» компании является единственным в мире, который способен вместить и доставить к обломкам судна сразу пять человек. В экспедиции в прошлом году принимал участие корреспондент Дэвид Пог. По его словам, размер аппарата для погружения можно сравнить с минивэном.