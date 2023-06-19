В Атлантике пропал батискаф для туров к обломкам «Титаника»
В Атлантическом океане пропал туристический батискаф для погружения к обломкам «Титаника», передают CBS News и Би-би-си. Проведение поисково-спасательной операции у берегов острова Ньюфаундленд подтвердила служба береговой охраны США в Бостоне.
CBS обращает внимание, что компания OceanGate, организующая подобные погружения, недавно сообщала о продолжающейся экспедиции к обломкам «Титаника», который лежит на дне примерно в 650 км к юго-востоку от Ньюфаундленда и на глубине около 3,8 км. Фотографию с участниками во время экспедиции компания разместила в Twitter 16 июня, отмечает телеканал.
OceanGate подтвердила, что пропавший аппарат принадлежит ей. «Мы работаем над безопасным возвращением членов экипажа», — сообщили в компании.
За восьмидневный тур, включающий спуск к обломкам «Титаника», OceanGate берет с клиентов по $250 тыс. CBS отмечает, что подводный аппарат «Титан» компании является единственным в мире, который способен вместить и доставить к обломкам судна сразу пять человек. В экспедиции в прошлом году принимал участие корреспондент Дэвид Пог. По его словам, размер аппарата для погружения можно сравнить с минивэном.
Лайнер «Титаник» был построен британской судоходной компанией White Star Line и спущен на воду в 1911 году. На тот момент он был крупнейшим круизным лайнером в мире.
В свой первый и единственный рейс «Титаник» отправился 10 апреля 1912 года по маршруту из английского Саутгемптона в Нью-Йорк.
Вечером 14 апреля он столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике, получил несколько пробоин и затонул за 2 часа и 40 минут. Погибли свыше 1,5 тыс. человек из около 2,2 тыс. находившихся на борту.
Обломки «Титаника» смогли обнаружить на дне Атлантического океана только в 1985 году.