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Двое сотрудничавших с Блиновской ярославцев получили условные сроки

Двум сотрудничавшим с Блиновской жителям Ярославля дали по три года условно
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: moscowcourts / Telegram)

Фрунзенский районный суд Ярославля приговорил Николая Коляду и Арину Гуляеву к трем годам лишения свободы условно за незаконную банковскую деятельность, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по Ярославской области. По данным источника «РИА Новости», осужденные сотрудничали с блогером Еленой Блиновской, которая обвиняется в уклонении от налогов.

Коляду и Гуляеву признали виновными по ч. 2 ст. 172 УК. В ФСБ уточнили, что они создали площадку по обналичиванию денег, которая включала более 50 «подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей». Общий оборот «незаконного банка» составил не менее 286 млн руб., а сумма извлеченного дохода — не менее 18 млн.

Блиновская родом из Ярославля. Блогер — автор «Марафонов желаний», курса лекций и практических занятий по личностному росту, у нее более 5 млн подписчиков в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Блиновскую задержали в апреле, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. По версии СК, она с 2019 по 2021 год не уплатила налоги на сумму более 918 млн руб. Следствие считает, что она разделила свой бизнес на много частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе. Помимо этого, блогера обвиняют в отмывании 43 млн руб. Ее мужа Алексея обвинили по тем же статьям.

В мае ТАСС сообщил, что следствие арестовало средства на 136 счетах Блиновских. 21 июня в СК сообщили, что следствие арестовало 35 зарубежных счетов по делу Блиновской. Она находится под домашним арестом — суд продлил меру пресечения до 26 июля 2023 года. Ее мужу назначили запрет определенных действий, в частности выход в интернет.

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова сообщила, что ее подзащитная возместила 30 млн руб. от общей суммы неуплаченных налогов.

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