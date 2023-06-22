В Кремле негативно отреагироали на отмену Дня Победы в Молдавии

Участники митинга против отмены празднования 9 мая, Кишинев, июнь 2023 года (Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости)

Кремль относится «чрезвычайно негативно» к решению отменить празднования 9 мая в Молдавии, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Подобные решения, конечно, они очень больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих много в Молдавии. И конечно, это то, что вызывает искреннее разочарование», — сказал Песков.

Накануне правительство Молдавии одобрило законодательную инициативу о переименовании Дня Победы и его переносе с 9 на 8 мая. До этого в конце мая правящая Партия действия и солидарности (ПДС) зарегистрировала проект закона о переименовании Дня Победы и переносе праздничного дня на 8 мая. Праздник предложили называть «Днем Победы над нацизмом и Памяти павших во Второй мировой войне».

В этом году на праздновании 9 мая президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна отмечает День мира, а не День Победы. Ее поддержал премьер-министр Дорин Речан, заявивший, что в этот день «мы поминаем, а не празднуем».

Похожий законопроект был принят в этом году на Украине. Согласно нему, 8 мая в стране будут отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9 мая — День Европы.

8 мая в мире отмечается международный День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.