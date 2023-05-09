Санду заявила, что Молдавия 9 мая отмечает День мира

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
В Пакистане задержали экс-премьера Имрана Хана Политика, 14:18
Жена Федуна ответила экс-арбитру ФИФА на предложение «закрыть пасть» Спорт, 13:56
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 13:52
Посольство в Вене заявило об осквернении советского воинского захоронения Политика, 13:48
В центре Москвы сняли все ограничения движения Общество, 13:42
Глава МЧС допустил, что с пожарами в Курганской области справятся 9 мая Общество, 13:29
Мурашко рассказал о состоянии Прилепина Общество, 13:26
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Пригожин заявил о риске прорыва фланга на артемовском направлении Политика, 13:23
ООН заявила об отсутствии экспорта удобрений в рамках зерновой сделки Политика, 13:15
AFP назвало переход Месси в клуб из Саудовской Аравии «решенным вопросом» Спорт, 13:13
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 13:10
В Киеве в День Победы жители возложили цветы к Вечному огню Политика, 13:04
В параде Победы впервые задействовали бронемашины «Ахмат» и «Спартак» Политика, 12:51
Санду заявила, что Молдавия 9 мая отмечает День мира Политика, 12:47
Политика ,  
0 

Санду заявила, что Молдавия 9 мая отмечает День мира

Президент Молдавии Санду: республика 9 мая отмечает День мира
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что 9 мая страна отмечает День мира. Главу республики цитирует Moldova1.

Cанду вместе с главой парламента Игорем Гросу, премьер-министром Дорином Речаном, министром внутренних дел Анной Ревенко и другими чиновниками возложила цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе, сообщает NewsMaker.

«Мы сегодня здесь, чтобы почтить память десятков миллионов людей, убитых во время Второй мировой войны. <...> Мы празднуем День мира. Cегодня мы чтим память всех людей, погибших за мир», — сказала президент. Ее поддержал премьер-министр, заявивший, что сегодня «мы поминаем, а не празднуем».

Цветы также возложили представители посольства России в Молдавии во главе с послом Олегом Васнецовым. «В этот день мы вспоминаем всех погибших, в том числе молдаван. Всем известно, что около 400 тыс. молдаван сражались на стороне Советской армии, испытав на себе все жестокости войны. Мы обязаны помнить об этих подвигах», — отметил он.

Во время возложения цветов Гросу напомнил, что в этом году, как и в прошлом, полиция будет штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты. «Правило осталось прежним: эти символы являются символами агрессии, войны, вторжения Российской Федерации в Украину. Они запрещены, и те, кто будет носить эти символы, столкнутся с последствиями», — сказал он.

Закон, запрещающий ношение георгиевских лет в публичных местах, был принят в Молдавии в апреле прошлого года. За нарушение для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 20,5 тыс. до 41 тыс. руб.) или 30–60 часов общественных работ, для юридических — от 9 тыс. до 18 тыс. леев (41–81,9 тыс. руб.).

Читайте на РБК Pro
В России смягчат налоговую ответственность. Кому простят уголовное дело
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше
Три причины планировать секс
Почему отчет «Ленты» разочаровал инвесторов

В российском МИДе заявили, что принятые нормы не соответствуют заявлениям Кишинева «о приверженности нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией».

Теги
Молдавия Майя Санду День Победы День Европы
Материалы по теме
В Молдавии выступили против обучения «языку чужой страны» в Гагаузии
Политика
В МИД России заявили о недружественных действиях властей Молдавии
Политика
Песков заявил, что Молдавия «дрейфует» в сторону русофобии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter