Санду заявила, что Молдавия 9 мая отмечает День мира

Майя Санду (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что 9 мая страна отмечает День мира. Главу республики цитирует Moldova1.

Cанду вместе с главой парламента Игорем Гросу, премьер-министром Дорином Речаном, министром внутренних дел Анной Ревенко и другими чиновниками возложила цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе, сообщает NewsMaker.

«Мы сегодня здесь, чтобы почтить память десятков миллионов людей, убитых во время Второй мировой войны. <...> Мы празднуем День мира. Cегодня мы чтим память всех людей, погибших за мир», — сказала президент. Ее поддержал премьер-министр, заявивший, что сегодня «мы поминаем, а не празднуем».

Цветы также возложили представители посольства России в Молдавии во главе с послом Олегом Васнецовым. «В этот день мы вспоминаем всех погибших, в том числе молдаван. Всем известно, что около 400 тыс. молдаван сражались на стороне Советской армии, испытав на себе все жестокости войны. Мы обязаны помнить об этих подвигах», — отметил он.

Во время возложения цветов Гросу напомнил, что в этом году, как и в прошлом, полиция будет штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты. «Правило осталось прежним: эти символы являются символами агрессии, войны, вторжения Российской Федерации в Украину. Они запрещены, и те, кто будет носить эти символы, столкнутся с последствиями», — сказал он.

Закон, запрещающий ношение георгиевских лет в публичных местах, был принят в Молдавии в апреле прошлого года. За нарушение для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 20,5 тыс. до 41 тыс. руб.) или 30–60 часов общественных работ, для юридических — от 9 тыс. до 18 тыс. леев (41–81,9 тыс. руб.).

В российском МИДе заявили, что принятые нормы не соответствуют заявлениям Кишинева «о приверженности нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией».