Посольство России назвало шпиономанией санкции США из-за Молдавии

Санкции США против российских граждан и одной организации за «кампании по оказанию вредоносного влияния в Молдавии» — это шпиономания, заявило российское посольство в Вашингтоне.

«Проявление откровенно деструктивной линии Вашингтона на внесение разлада в отношения суверенных государств по всему миру. Отмечаем продолжающиеся попытки местных «стратегов» сеять раздор между Россией и ее соседями и партнерами, прежде всего, на пространстве СНГ», — считают в диппредставительстве.

США ввели санкции 5 июня. Под ограничения попали:

Светлана Бойко из Санкт-Петербурга 1990 года рождения;

Василий Громовиков (он же некий Zevsgod2000) из Санкт-Петербурга 1993 года рождения;

Глеб Хлопонин из подмосковного Железнодорожного (в 2015-м включен в состав Балашихи) 1985 года рождения;

Алексей Лосев (он же Перко) из Калуги 1986 года рождения;

Компания Perko Julleuchter из Калуги, которая занимается производством фарфоровых и керамических изделий и связана с Лосевым;

Юрий Маколов из Санкт Петербурга/Тольятти 1995 года рождения;

Константин Сапожников из Санкт-Петербурга;

Анна Травникова (она же Анна Таусент) из Калуги 1990 года рождения.

В Минфине США считают, что указанные граждане связаны с антиправительственными протестами, которые прошли в Молдавии в феврале и марте. Они были организованы при участии оппозиционной партии «Шор». Участники акции требовали от властей оплатить их счета за ЖКУ и призвали правительство уйти в отставку. Между силовиками и протестующими происходили стычки.

Во время протестов в марте молдавская полиция задержала семь человек. Тогда в ней сообщили, что раскрыли агентурную сеть, деятельность которой была направлена на дестабилизацию страны. Как утверждал глава генерального комиссариата полиции Виорел Чернэуцану, члены этой сети прибыли из России в Молдавию «с очень конкретной целью» и хотели «ослабить местное прозападное правительство».

Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна не вмешивается в дела других стран. Обвинения в том, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии, в российском МИДе называли необоснованными и бездоказательными.