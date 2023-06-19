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В пропавшем на пути к «Титанику» батискафе оказался британский миллиардер

В пропавшем на пути к «Титанику» батискафе был британский миллиардер Хэмиш Хардинг
На борту пропавшего батискафа, который следовал к обломкам «Титаника», находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг. Он летал в космос с Blue Origin и исследовал Марианскую впадину, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса
Хэмиш Хардинг
Хэмиш Хардинг (Фото: Wikipedia)

На борту пропавшего в Атлантическом океане батискафа компании OceanGate Expeditions, который следовал к затонувшему лайнеру «Титаник», находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, сообщает Sky News. Телеканал, а также Би-би-си и The Independent называют его миллиардером, однако не указывают размер состояния Хардинга.

Накануне, 18 июня, бизнесмен в Twitter написал, что отправляется в экспедицию на судне компании OceanGate. Его пасынок Брайан Саз подтвердил 19 июня, что отчим пропал на подводной лодке.

Всего в следовавшем к «Титанику» батискафе находятся пять человек, сообщает Guardian со ссылкой на данные бостонской береговой охраны, которая ведет поисковую операцию. Помимо Хардинга, на борту, указывает Sky News, находятся управляющий аппаратом француз Пол-Генри Наргеоле и исполнительный директор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

Компания сообщила, что делает все для безопасного возвращения экипажа судна, ей оказывают помощь несколько правительственных организаций и других глубоководных компаний, передает Би-би-си.

58-летний Хардинг — глава компании Action Aviation, которая базируется в ОАЭ, сообщает телеканал. У него есть лицензия пилота.

Спуск к «Титанику» не первое экстремальное путешествие бизнесмена. Он в 2022 году стал космическим туристом, совершив полет на корабле компании Blue Origin Джеффа Безоса. Годом ранее он участвовал в исследовании Марианской впадины, указывает The Sun. За путешествие вокруг Земли через Южный и Северный полюса Хардинг попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Би-би-си.

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Телеканал отмечает, что цена участия в экспедиции к обломкам «Титаника» — $250 тыс. с человека.

Лайнер «Титаник» был построен британской судоходной компанией White Star Line и спущен на воду в 1911 году. На тот момент он был крупнейшим круизным лайнером в мире.

В свой первый и единственный рейс «Титаник» отправился 10 апреля 1912 года по маршруту из английского Саутгемптона в Нью-Йорк.

Вечером 14 апреля он столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике, получил несколько пробоин и затонул за 2 часа и 40 минут. Погибли свыше 1,5 тыс. человек из около 2,2 тыс. находившихся на борту.

Обломки «Титаника» смогли обнаружить на дне Атлантического океана только в 1985 году.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Титаник» Атлантический океан подводный аппарат
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