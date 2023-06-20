У застрявших в батискафе рядом с «Титаником» осталось воздуха на 60 часов

У людей на пропавшей туристической подводной лодке рядом с обломками «Титаника» осталось воздуха на трое суток. Возможно, субмарина застряла в них. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на адмирала Джона Могера.

Издание отмечает, что, согласно данным компании OceanGate, которая является организатором экспедиционных прогулок на подводных лодках, субмарина может находиться под водой до 96 часов с пятью людьми, потребляющими кислород. При этом спустя более 30 часов спасательной операции судно в водах Ньюфаундленда, где затонул «Титаник», так и не было найдено.

«Мы немедленно мобилизовали средства для поиска как на поверхности воды, так и с воздуха, а также для обнаружения любых судов под водой. Мы провели всесторонний поиск, чтобы найти этих людей», — рассказал Могер на пресс-конференции. Он отметил, что в настоящее время используются военный вертолет C-130 и патрульный самолет P-8 для поисков пропавшей субмарины. По словам Могера, спасательная миссия проходит «очень сложно» из-за далекого расстояния, на которое батискаф ушел в море.

О пропаже подлодки сообщил телеканал CBS News со ссылкой на лейтенанта Джорджана Харта из береговой охраны США. На борту находятся пять человек, это оператор и четыре туриста. Судно пропало с радаров во время погружения утром воскресенья, связь с ним была потеряна спустя 1 час 45 минут после начала экспедиции. Один из пассажиров — британский бизнесмен и миллиардер Хэмиш Хардинг.