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Более 30 человек погибли при взрыве газа в ресторане в Китае

При взрыве газа в ресторане в Китае погиб 31 человек

В ресторане в городе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района Китая произошел взрыв газа, передает агентство Xinhua со ссылкой на местных властей.

Взрыв раздался 21 июня около 20:40 по местному времени в районе Синцин из-за утечки газа из рабочей зоны ресторана барбекю.

Погиб 31 человек, еще семеро пострадали, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил усилить меры безопасности в связи с произошедшим.

Вечером 21 июня в Париже в доме на улице Сен-Жак произошел взрыв. Там находилась «Американская академия дизайна в Париже». После взрыва здание разрушилось и начался пожар, который потом распространился на соседние дома. Местных жителей эвакуировали. По последним данным МВД Франции, пострадали 37 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии, еще двоих ищут спасатели.

Несколько очевидцев рассказали телеканалу BFM TV, что почувствовали сильный запах газа перед взрывом. Другие отметили, что в последние дни на Сен-Жак проводились работы с газовой сетью. Прокуратура в качестве основной версии причины взрыва газа в здании рассматривает нарушение правил безопасности.

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