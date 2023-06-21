Прокуратура назвала возможную причину взрыва в Париже

Прокуратура рассматривает нарушение правил безопасности в качестве основной версии причины взрыва газа в здании в пятом округе города, сообщила прокурор французской столицы Лор Беккюо, передает BFM TV.

Следователи национальной полиции намерены опираться при расследовании на показания пострадавших и записи с камер видеонаблюдения.

Взрыв произошел в доме на улице Сен-Жак, где находилась «Американская академия дизайна в Париже». Здание разрушилось, начался пожар. По последним данным, пострадали минимум 29 человек, четверо находятся в критическом состоянии. Двух человек ищут под обломками.

Огонь перекинулся на соседние дома, местных жителей эвакуировали. Для них организовали пункты временного размещения. В ликвидации последствий взрыва участвуют 230 пожарных.

Несколько очевидцев рассказали BFM TV, что почувствовали сильный запах газа перед взрывом. Другие отметили, что в последние дни на Сен-Жак проводились работы с газовой сетью.