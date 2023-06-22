В Стокгольме остановку у посольства России назвали «Свободная Украина»

В Стокгольме переименовали расположенную рядом с посольством России автобусную остановку «Fyrverkarbacken» («Фейерверковый холм») в «Площадь Свободной Украины». Год назад так же был назван небольшой парк по соседству с российским диппредставительством.

«Это станет четким сигналом, что регион Стокгольм и Швеция поддерживают Украину», — приводит телеканал SVT слова председателя правления региона Стокгольм Аиды Хаджиалич.

На торжественном открытии остановки, помимо представителей местных властей, присутствовал посол Украины в Швеции Андрей Плачотню. «В поддержке Украины важны все маленькие и большие жесты», — отметил дипломат.

После начала российской спецоперации на Украине Швеция присоединилась к антироссийским санкциям и продолжает оказывать Киеву военную и финансовую помощь. Помимо этого, страна подала заявку на вступление в НАТО, однако она пока не принята из-за позиции Турции.

Посольство России в Стокгольме находится по адресу Gjörwellsgatan, 31 в центральной части города на острове Кунгсхолмен. В мае прошлого года городские власти Стокгольма установили табличку «площадь Свободной Украины» в расположенном рядом с посольством парке Мариебергспаркен. Мэр города Анна Кениг Йерльмюр тогда отмечала, что новое название станет «символом солидарности с украинским народом», а также подчеркнет позицию по отношению к действиям российских властей.