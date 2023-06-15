Столтенберг заявил об отсутствии гарантий вступления Швеции в НАТО

Столтенберг: гарантий вступления Швеции в НАТО нет, но альянс работает в этом направлении

Йенс Столтенберг (Фото: Andreas Goral / Getty Images)

Гарантии вступления Швеции в НАТО в июле на саммите в Вильнюсе отсутствуют, но альянс активно работает над их появлением. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны членов альянса.

Столтенберг отметил, что Швеция выполнила все требования Турции: отменила ограничения на поставки оружия, изменила конституцию и ввела антитеррористическое законодательство.

«Поэтому мы считаем, что она должна стать членом НАТО как можно скорее. Однако пока гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе нет, мы активно работаем над этим», — заявил Столтенберг.

Ужесточение антитеррористического законодательства в Швеции вступило в силу 1 июня. Однако, как писал Bloomberg, в Турции считают, что этого недостаточно и Стокгольм сперва должен «полностью реализовать новый закон» и принять меры, чтобы предотвратить «антитурецкие протесты» в стране. При этом в законе последнего положения нет, отмечает агентство.

Согласно новым шведским законам, за участие в деятельности экстремистских организаций в Швеции предусмотрено четыре года тюрьмы. Если преступление признают тяжким, срок увеличат до восьми лет. Лидеру террористической организации будет грозить пожизненный срок (как отмечает AP, на практике в Швеции это означает до 20–25 лет лишения свободы).

Помимо антитеррористического законодательства Швеция также сняла введенный в 2019 году запрет на экспорт оружия в Турцию. Столтенберг и другие члены альянса считают, что препятствий для вступления Швеции в блок нет, и призывают Анкару снять возражения. Как ожидается, Венгрия одобрит членство Швеции в НАТО после того, как это сделает Турция, так же было в случае с Финляндией.