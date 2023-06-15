Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 91,07 (+0,68) Инвестиции, 14 июн, 16:45 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 84,32 (+0,68) Инвестиции, 14 июн, 16:45
Минск сообщил о сбитом над Белоруссией украинском беспилотнике Политика, 11:09
Ракова открыла второй Московский онкологический форум Город, 11:05
Столтенберг заявил об отсутствии гарантий вступления Швеции в НАТО Политика, 11:02
«Сбер» провел первую сделку передачи ЦФА на золото третьим лицам Крипто, 11:00
«Ведомости» узнали о плане не продлевать беспошлинный порог в €1 тыс. Бизнес, 11:00
Умер рекордсмен клуба КХЛ Спорт, 10:57
Узнайте московский парк по фото. Тест Недвижимость, 10:54
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Дело в доставке: как увеличить продажи на маркетплейсе без рекламы Pro, 10:44
Глава «Укрэнерго» заявил о необходимости импорта энергии для Украины Политика, 10:43
Глава «Росатома» заявил о заказе на 15 плавучих АЭС в Арктике Бизнес, 10:40
SCMP узнал о снятии санкций с компаний КНР за отказ от торговли с Россией Политика, 10:33
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:30
Число погибших при наводнении в Херсонской области достигло 18 человек Политика, 10:28
Почему мы перестаем получать удовольствие от работы и что делать Pro, 10:24
Политика ,  
0 

Столтенберг заявил об отсутствии гарантий вступления Швеции в НАТО

Столтенберг: гарантий вступления Швеции в НАТО нет, но альянс работает в этом направлении
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Andreas Goral / Getty Images)

Гарантии вступления Швеции в НАТО в июле на саммите в Вильнюсе отсутствуют, но альянс активно работает над их появлением. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны членов альянса.

Столтенберг отметил, что Швеция выполнила все требования Турции: отменила ограничения на поставки оружия, изменила конституцию и ввела антитеррористическое законодательство.

«Поэтому мы считаем, что она должна стать членом НАТО как можно скорее. Однако пока гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе нет, мы активно работаем над этим», — заявил Столтенберг.

Ужесточение антитеррористического законодательства в Швеции вступило в силу 1 июня. Однако, как писал Bloomberg, в Турции считают, что этого недостаточно и Стокгольм сперва должен «полностью реализовать новый закон» и принять меры, чтобы предотвратить «антитурецкие протесты» в стране. При этом в законе последнего положения нет, отмечает агентство.

Согласно новым шведским законам, за участие в деятельности экстремистских организаций в Швеции предусмотрено четыре года тюрьмы. Если преступление признают тяжким, срок увеличат до восьми лет. Лидеру террористической организации будет грозить пожизненный срок (как отмечает AP, на практике в Швеции это означает до 20–25 лет лишения свободы).

Помимо антитеррористического законодательства Швеция также сняла введенный в 2019 году запрет на экспорт оружия в Турцию. Столтенберг и другие члены альянса считают, что препятствий для вступления Швеции в блок нет, и призывают Анкару снять возражения. Как ожидается, Венгрия одобрит членство Швеции в НАТО после того, как это сделает Турция, так же было в случае с Финляндией.

Читайте на РБК Pro
Препараты от ожирения могут стать блокбастерами. Какие биотехи их готовят
Дело в доставке: как увеличить продажи на маркетплейсе без рекламы
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф
Как бухгалтеры и «продажники» обворовывают фирмы: обзор популярных схем
Теги
Йенс Столтенберг НАТО Швеция Турция
Материалы по теме
НАТО спустя год примет план о 300 тыс. военных в повышенной готовности
Политика
Столтенберг пообещал четкий сигнал Украине от НАТО
Политика
Bloomberg узнал о новых требованиях Турции к Швеции из-за заявки в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter