США отправили в Швецию сверхзвуковые бомбардировщики B-1B Lancer

Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer приземлились на авиабазе F21 Norrbotten в Лулео для учений. Начавшиеся в понедельник маневры по обороне страны были запланированы давно «в строжайшей секретности»

Самолёт Rockwell B-1B Lancer ВВС США на авиабазе F21 Norrbotten в Лулео, Швеция (Фото: Pontus Lundahl / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США приземлились в понедельник на авиабазе в Лулео (F21 Norrbotten) для учений со шведскими военными, пишет газета Aftonbladet.

«То, чему мы сегодня стали свидетелями, — историческое событие», — заявил заместитель командующего ВВС Швеции Томми Петерссон.

В сопровождении трех шведских истребителей JAS 39 Gripen эти американские бомбардировщики впервые приземлились на территории страны, сообщило издание.

Петерссон отметил, что на пути Швеции в НАТО «важно иметь сильных партнеров и США вместе с Финляндией являются самыми важными партнерами». «Сейчас мы делаем следующий шаг в развитии этого партнерства», — добавил он.

Замкомандующего ВВС уточнил, что начавшиеся в понедельник учения были запланированы давно «в строжайшей секретности». За два часа до приземления B-1B на авиабазу прибыл американский военно-транспортный самолет Hercules, который доставил около 50 военнослужащих ВВС США.

По словам шведского военачальника, цель учений — отработка обороны страны на земле и в воздухе. Сколько продлятся маневры, он не уточнил.

Об учениях стало известно чуть меньше чем через день, после того как комитет по обороне парламента Швеции представил доклад, в котором говорится, что вероятность вооруженного нападения на страну возросла, а Россия названа «самой большой и непосредственной угрозой», указывает Aftonbladet.