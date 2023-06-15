Экономисты оценили влияние концерта Бейонсе на инфляцию в Швеции

Концерты певицы Бейонсе в Швеции повлияли на майский уровень инфляции, который при ожидавшемся снижении оказался на 0,4 п.п. выше прогнозов, сообщили опрошенные FT экономисты

Бейонсе (Фото: Marco Piraccini / Zuma / ТАСС)

Два концерта американской певицы Бейонсе (полное имя Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) в Стокгольме могли негативно повлиять на замедление инфляции в Швеции в мае, заявил Financial Times экономист Danske Bank Майкл Гран.

По данным шведского статистического агентства Sweden Statistics, базовая инфляция (без учета стоимости энергии) в мае составила 8,2% в годовом выражении, снизившись лишь на 0,2 п.п. в сравнении с апрелем. Показатель оказался хуже прогнозов: экономисты в среднем ожидали, что инфляция замедлится до 7,8%, а шведский центробанк — до 8,1%, пишет FT. В отчете Sweden Statistics отметило, что в мае ощутимо выросли цены на услуги отелей и ресторанов (на 3,3%), а также заведений для отдыха и культуры (1,6%).

«Ответственность за этот сюрприз несет Бейонсе. Это довольно поразительно для одного мероприятия. Раньше мы такого не видели», — заявил FT Майкл Гран. По его словам, решение Бейонсе начать мировой тур в Стокгольме привело к резкому росту цен на отели, что в свою очередь отразилось на инфляции.

Бейонсе сыграла в Стокгольме два шоу, они открыли ее мировой тур Renaissance. Это первый тур певицы за семь лет, отмечает газета. Все билеты на концерты в Стокгольме были распроданы. В Швецию поехали в том числе поклонники из США. FT отмечает, что Билеты на стокгольмские концерты стоили заметно меньше, чем на американские: порядка $60-140 вместо $91-689 на шоу певицы в Лас-Вегасе.

Опрошенные FT экономисты заявили, что эффект от концертов Бейонсе в Швеции, вероятно, сойдет на нет уже в июне.

Бейонсе — одна из наиболее известных американских певиц в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. В этом году она установила рекорд по количеству полученных «Грэмми» — за свою карьеру она собрала 32 статуэтки. Лучшим танцевальным альбомом был назван «Renaissance» певицы. Всего в этом году исполнительница была заявлена в девяти номинациях.