Азербайджан выделил на помощь в восстановлении Украины $10 млн

Ирпень, Украина (Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Азербайджан направит не менее $10 млн на восстановление Украины, заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов.

«Азербайджан планирует и в дальнейшем вносить вклад в усилия по восстановлению и реконструкции Украины, в частности путем направления электрооборудования и реализации проектов реконструкции в городе Ирпень. Общая сумма этой помощи составит не менее $10 млн», — сказал Байрамов в ходе конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Лондоне. Он добавил, что Азербайджан также намерен отправить Киеву оборудование для разминирования.

Министр отметил, что с начала российской военной операции Азербайджан предоставил Украине гуманитарную помощь более чем на $20 млн. В частности, в пакет помощи, доставленный 10 июня, входили водопроводные трубы, водяные насосы, спасательные жилеты и надувные лодки.

Страна оказала услуги медицинской и социально-психологической реабилитации ста детям с Украины. По словам Байрамова, к концу года азербайджанские власти планируют удвоить это число. «Как ответственный член международного сообщества, Азербайджан будет продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Украины в целях облегчения страданий гражданского населения», — подчеркнул министр.