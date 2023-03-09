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Генерал США назвал ракету «Сармат» в высокой степени боеспособным оружием

Глава NORAD ван Хёрк назвал российскую ракету «Сармат» в высокой степени боеспособной

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» — это в высокой степени боеспособное оружие стратегического назначения. Об этом заявил глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк на слушаниях в американском конгрессе.

Ван Хёрк упомянул «Сармат», когда говорил об испытаниях российских вооружений. «В апреле 2022 года Россия провела испытания огромной межконтинентальной стратегической ракеты «Сармат», в высокой степени боеспособного стратегического оружия», — сказал он (цитата по ТАСС). Кроме того, Россия испытала атомную подводную лодку «Белгород», которая может нести беспилотные подводные аппараты «Посейдон», предназначенные для ударов по прибрежным целям с расстояния в 1 тыс. км, напомнил он.

«Сармат» — комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой. Вес одного снаряда превышает 200 т. Дальность стрельбы — 18 тыс. км. Ракета имеет короткий активный участок полета, это усложняет процесс ее перехвата средствами противовоздушной обороны. Первые успешные испытания этой ракеты прошли в апреле 2022 года. В российском Минобороны ее называли «самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей».

Атомная подводная лодка проекта 09852 «Белгород» была спущена на воду на судостроительном комплексе «Севмаш» в Северодвинске в апреле 2019 года. Она сконструирована специально как носитель «Посейдонов».

«Посейдон» — атомный подводный беспилотник, по факту являющийся ядерной торпедой. Его основной боевой задачей является доставка ядерного заряда к берегам вероятного противника для разрушения береговой инфраструктуры, создания радиоактивного загрязнения, цунами и других последствий.

Теги
подводные лодки Сармат Пентагон США
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