Двое подростков выпали из окна в Саратове

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В Ленинском районе Саратова из окна многоэтажки выпали двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

По предварительным данным, двое 17-летних юношей попали в больницу после того, как выпали из окна квартиры на пятом этаже. Следователи установят обстоятельства произошедшего, после чего примут решение о возбуждении уголовного дела.

В марте в Саратове из окна четвертого этажа выпала трехлетняя девочка. В СК объясняли, что это произошло, когда взрослые ненадолго отошли. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.