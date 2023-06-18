Полиция Косово избила двух сербских подростков

Полиция частично признанной республики Косово избила двух сербских подростков 15 и 17 лет на севере края. Об этом сообщает издание Kosovo Online.

По данным издания, избиты были брат и сестра. Вечером 17 июня они катались на квадроцикле в селе Рудине муниципалитета Звечан. Их остановили полицейские и повалили на землю.

Как рассказал детский хирург клинико-больничного центра северной Косовска-Митровицы Бобан Митрович, мальчик получил удары по голове и удар ногой в бок. Девочку сбросили с квадроцикла и протащили по земле, она получила ушиб левого плеча. Подростки находятся в состоянии психологического шока.

Ситуация в Косово обострилась из-за попытки властей привести к присяге новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и 4%, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.

После этого протестующие начали собираться у администраций и пытались блокировать их. В ситуацию вмешалась косовская полиция, начались столкновения, в отношении протестующих применяли в том числе слезоточивый газ. На фоне обострения обстановки в мае Вучич сообщил об отправке сербских войск к границе.

В конфликт между сербами и полицией в Косово вмешалась специальная миссия под руководством НАТО (KFOR, Kosovo Force). Белград заявил, что KFOR не смог защитить вышедших проявить недовольство сербов, но в то же время обвинил во всем происходившем Приштину, которая, по его мнению, хочет столкнуть Сербию и НАТО. В итоге KFOR встала на сторону Сербии.