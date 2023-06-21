В Минской области начались мобилизационные учения

В Минской области 21 июня началось мобилизационное учение. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии.

«В период с 21 по 30 июня 2023 года с военными комиссариатами Минской области проводится мобилизационное учение. Данные учения проводятся ежегодно согласно плану подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь», — заявили в ведомстве.

Целью учения Минобороны назвало оценку степени готовности местных исполнительных органов, военкоматов и госорганов к выполнению «задач по назначению».

В рамках учений пройдут мероприятия по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники.

В последние годы президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил о возросших угрозах безопасности страны со стороны западных стран. Он утверждал, в частности, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.

С начала российской военной операции на Украине в Белоруссии несколько раз проходили военные учения. Так, в декабре 2022 года в стране состоялась проверка боевой готовности вооруженных сил, а в январе 2023-го КГБ провел в Минской и Витебской областях учения с целью проверить готовность государственных органов к реагированию на акты терроризма.