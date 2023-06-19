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В Верховной раде предложили признать Белоруссию страной-агрессором

В Верховной раде зарегистрировали постановление о признании Белоруссии страной-агрессором

В Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором, сообщил украинский депутат Ярослав Юрчишин, зампред партии «Голос».

«Рад сообщить, что 16 июня Верховная Рада Украины зарегистрировала проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором. Призываем депутатов поддержать это важное решение», — написал он в своем телеграм-канале. Депутат добавил, что «в сознании общества Белоруссии Лукашенко уже давно агрессор». «Надо доказать это и в юридической плоскости. Чтобы мир не сомневался, накладывая санкции», — сообщил Юрчишин.

В пояснительной записке к проекту говорится также о привлечении к ответственности должностных лиц Белоруссии и взыскании с Минска «репараций». В документе содержится призыв к украинскому правительству расторгнуть дипломатические отношения с Белоруссией и к международным партнерам Киева — усилить давление на Минск.

В октябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что Белоруссия принимает участие в военной операции на Украине, хотя и косвенно, не отправляя военных в зону боевых действий. «Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — говорил он. Цель Минска заключается в том, чтобы не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию и не допустить удара по ее территории «под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии», утверждал Лукашенко.

В 2015 году депутаты Верховной рады приняли постановление о признании России страной-агрессором. В Госдуме тогда назвали это решение провокацией.

Теги
Украина Верховная рада Украины Белоруссия страна-агрессор
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