Латвийская «дочка» Swedbank выплатит США $3,4 млн за переводы в Крым в нарушение санкций

Подразделение шведского банка Swedbank в Риге выплатит $3,43 млн в связи с нарушением американских санкций, сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

В сообщении говорится, что управление заключило мировое соглашение с Swedbank AS (дочерняя компания шведского Swedbank, базирующегося в Стокгольме).

«Swedbank Latvia согласился выплатить $3 430 900 в связи с <...> потенциальной гражданско-правовой ответственностью за 386 очевидных случаев нарушения санкций OFAC в отношении Крыма», — сказано в документе.

В ведомстве полагают, что в 2015-2016 годах один из клиентов Swedbank Latvia использовал его платформу для оказания электронных банковских услуг с IP-адреса в Крыму, чтобы переводить деньги лицам на полуострове через американские банки-корреспонденты. Общая сумма таких переводов достигла $3,3 млн, подсчитали в Минфине.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. США и другие западные страны не признали его присоединение и ввели санкции против Москвы. Украина считает эту территорию оккупированной. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе полуострова закрыт.

19 декабря 2014 года президент США Барак Обама подписал указ, которым запретил экспорт, реэкспорт, продажу или поставку любых товаров, услуг или технологий в Крым лицом из Соединенных Штатов, «где бы оно ни находилось». Эмбарго предусматривает запрет на поставку в Крым американских товаров, предоставление доступа жителям полуострова к интернет-услугам и широко распространенным программам и приложениям. Чтобы проводить эти операции, необходимо специальное разрешение OFAC. Позднее американские власти разрешили проводить в Крым частные некоммерческие переводы.

При этом, если речь идет о нерезиденте Соединенных Штатов, управление может оштрафовать лицо или компанию за нарушение санкций, или наложить вторичные ограничения.