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Число погибших от отравления сидром в Самарской области выросло до 12

Число погибших от отравления «Мистером Сидром» в Самарской области выросло до 12
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Количество погибших от отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло 12, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.

14 пострадавших в результате отравления уже выздоровели, один остается в больнице в тяжелом состоянии.

РБК обратился за комментарием в минздрав Самарской области.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 17 июня говорил, что общее число отравившихся сидром в регионах России с начала июня достигло 106 человек, из них 36 человек умерли.

О первых случаях отравления произведенным в Самарской области напитком марки «Мистер Сидр» стало известно 5 июня. Экспертиза выявила в напитке примеси метанола и бутана. Сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли более 70 тыс. л суррогатного сидра в 17 регионах.

Следственный комитет завел дело о незаконных производстве, хранении, перевозке и сбыте продукции (ч. 3 ст. 238 УК). Арестованы предприниматель Анар Гусейнов, а также Дмитрий Егоров и сержант полиции Иван Гребенкин, которые, по версии следствия, похитили спирт для производства сидра со складов МВД, продали его Артему Айрапетяну (тоже находится под стражей), который, в свою очередь, перепродал спирт Гусейнову.

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Теги
Минздрав отравление массовое отравление погибшие «Мистер Сидр» сидр
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