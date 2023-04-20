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Комиссия КПРФ одобрила кандидатуру внука Зюганова на пост мэра Москвы

Комиссия КПРФ рекомендовала кандидатуру внука Зюганова на пост мэра Москвы

Кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ одобрила кандидатуру внука лидера партии Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова в качестве основного претендента на участие в выборах мэра Москвы, заявил лидер столичных коммунистов и глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, передает «Коммерсантъ».

По его словам, основные причины такого решения — десятилетний опыт работы Леонида Зюганова в КПРФ, восьмилетний стаж в качестве депутата Мосгордумы и руководство постоянной комиссией столичного парламента по науке и промышленности. «Также у него огромная поддержка среди местных коммунистов в первичных отделения партии», — добавил Зубилин.

Он рассказал, что официальное выдвижение кандидата в мэры Москвы от КПРФ состоится на конференции московского горкома партии, которое предварительно запанировано на конец мая — начало июня.

Ранее источники «Коммерсанта» называли депутатов Госдумы Дениса Парфенова и Вадима Кумина, а также первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина.

Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября. Их изберут на пять лет. Сейчас эту должности занимает Сергей Собянин («Единая Россия»).

«Справедливая Россия» выдвинула кандидатуру первого заместителя руководителя фракции в Госдуме Дмитрия Гусева. В марте лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что партия на выборах столичного мэра выдвинет кандидатуру вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

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