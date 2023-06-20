Песков: выстраивание Китаем отношений с другими странами не направлено против России

Кремль не нашел поводов для беспокойства в поездке Блинкена в Китай

Энтони Блинкен и Си Цзиньпин (Фото: Leah Millis / Reuters)

Уровень стратегического партнерства с Пекином позволяет Москве не сомневаться, что выстраивание Китаем отношений с другими государствами, например с США, никогда не будет направлено против России. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поездку госсекретаря Энтони Блинкена в КНР.

«В данном случае Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами. Тем более вряд ли стоит умалять значение выстраивания предсказуемых отношений между Китаем и Соединенными Штатами», — отметил Песков.

Блинкен был с визитом в Китае 18–19 июня. Он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и другими представителями китайского руководства.

По словам президента США Джо Байдена, Блинкен проделал чертовски хорошую работу и в отношениях между двумя странами был достигнут прогресс. Си Цзиньпин тоже заявил, что «две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам». Он выразил надежду, что визит Блинкена «внесет больший вклад в стабилизацию американо-китайских отношений».