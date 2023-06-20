В Думе предложили использовать маткапитал как банковский вклад

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила в правительство предложение сделать так, чтобы россияне могли использовать материнский капитал в качестве банковского вклада, пишут «Известия».

По словам Лантратовой, 20,7% получателей маткапитала не находят подходящей возможности распоряжаться целевым образом.

«В этой связи представляется целесообразным расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России и Минфином финансовых институтах и получать процентный доход по таким вкладам», — говорится в обращении к правительству.

Программа маткапитала действует в России с 2007 года. В прошлом ноябре президент России Владимир Путин заявил о продлении программы до конца 2026-го. В минувшем январе Минтруд анонсировал индексацию маткапитала на первенца до 587 тыс. руб., что на 62,5 тыс. руб. больше, чем в прошлом году. Маткапитал на второго ребенка составит почти 775,6 тыс. руб.

С июня маткапитал начисляется ежемесячно, каждое 5-е число. Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц. В соответствии со ст. 8 ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год» федеральный размер прожиточного минимума на текущий год составляет 14 375 руб.