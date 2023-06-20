Кулеба назвал «жесткой» встречу с африканскими лидерами

Кулеба: с делегацией из Африки был очень откровенный и местами жесткий диалог

Разговор с делегацией африканских лидеров был откровенным и жестким, но плодотворным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ТСН.

«Очень хорошо, что они приехали. Был очень откровенный разговор, местами жесткий, но президент [Владимир Зеленский] очень четко расставил все точки над i, и скажу вам, что африканцы уехали из Киева не просто с наиболее лучшим пониманием ситуации и причин российской агрессии, но и некоторые их позиции изменились», — рассказал Кулеба.

Министр добавил, что власти продолжат работать и наблюдать за эволюцией позиции африканских лидеров, но Украина не будет отказываться от своих интересов «ни на один миллиметр» в разговоре и «с близкими, и с далекими друзьями».

В состав африканской делегации, представлявшей мирную инициативу в Киеве и Москве, вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, который наиболее активно продвигает посредничество в публичном поле, президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас возглавляет Африканский союз, президент Сенегала Маки Салл, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также спецпредставители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нтсиба и Рухакана Ругунда.



16 июня они посетили город Буча в Киевской области, после чего вернулись в украинскую столицу, где прошла их встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Украинский лидер выступил против переговоров до вывода российских войск, поскольку тогда это будет означать заморозку конфликта. Он подчеркивал, что Украине нужен «реальный мир, а значит, реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли». Президент ЮАР Сирил Рамафоса сказал, что африканские страны готовы и дальше взаимодействовать со сторонами конфликта до его урегулирования.

После Украины африканская делегация прибыла в Россию. 17 июня лидеры встретились с президентом России Владимиром Путиным. По итогам переговоров пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в идеях, которые изложила делегация, «есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться». Он также уточнил, что диалог с представителями стран Африки продолжится.