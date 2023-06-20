Электронную базу призывников создадут до октября 2023 года

Единая электронная база призывников будет создана до 1 октября 2023 года. Об этом говорится в сопроводительных документах к проекту изменений в Положение о призыве на военную службу граждан России, передает ТАСС.

«Мероприятия, необходимые для достижения целей регулирования: формирование единой базы призывников до 1 октября 2023 года», — говорится в документе. В нем отмечается, что сейчас отсутствует актуальная информация о гражданах, подлежащих призыву на военную службу.

5 мая Минцифры опубликовало проект постановления правительства о создании единого электронного реестра воинского учета в России. В соответствии с ним электронную базу требуется создать до 31 декабря 2023 года, в 2024-ом постепенно ввести в работу и с 1 января 2025 года начать использовать. Наполнение реестра будут обеспечивать военкоматы, также в базу будут внесены данные других государственных информационных систем.

В электронной базе будут присутствовать персональные данные призывников, в частности: личные данные, сведения о документе, удостоверяющем личность, СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), ИНН, место жительства и место пребывания (даже если у гражданина нет регистрации), наличие иностранного гражданства или вида на жительство.

В ноябре 2022 года, после начала мобилизации в России, президент Владимир Путин поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе при участии Минобороны сформировать государственный информационный ресурс «с данными, необходимыми для актуализации документов воинского учета», до 1 апреля 2024 года. Глава Минцифры Максут Шадаев 12 апреля говорил, что реестр военнообязанных можно будет запустить в полном объеме не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу.