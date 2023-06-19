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Власти Праги переименуют улицу советского маршала Конева

Сt24: улицу советского маршала Конева в Праге переименуют 1 октября
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Городской совет Праги принял решение переименовать улицу советского маршала Ивана Конева, сообщает телеканал Ct24.

C 1 октября улица Конева будет носить имя Карела Гартига, который в конце XIX века был первым главой населенного пункта Жижков, на территории которого тогда находилась улица. К этой дате тем, кто был прописан по ней, надо будет обновить документы, сообщает Ct24.

Улицу назвали в честь Конева в 1947 году. Советский маршал участвовал в освобождении Праги в конце Второй мировой войны.

В 2020 году в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично (ч. 3 ст. 354.1 УК).

«Как полагает следствие, подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — сообщали в СК. Мэр Праги Зденек Гржиб называл возбуждение уголовного дела недопустимым.
 

Теги
Прага Чехия памятник улица СССР
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