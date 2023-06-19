Правительство утвердило новую стратегию развития фармацевтики

Тестирование таблетки на прочность (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Правительство утвердило стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Стратегия в первую очередь направлена на рост выпуска в России качественных, эффективных и безопасных лекарств, чтобы обеспечить ими людей и всю систему здравоохранения», — сказал он. В первую очередь необходимо развивать производство антибиотиков, гормональных и психотропных лекарственных препаратов, антикоагулянтов.

В ближайшие восемь лет доля российского производства препаратов полного цикла на рынке «в сложившихся условиях текущих вызовов» должна быть увеличена почти до 70%, добавил глава правительства. Для выполнения этой задачи власти будут «продвигать исследования, разработку и организацию выпуска лекарств, сырья, материалов, оборудования и комплектующих, а также развивать необходимые научно-технологические и профессиональные компетенции».

Мишустин добавил, что в стране важно создать «благоприятные инвестиционные условия для отечественных предприятий», а также «содействовать в реализации проектов по созданию и производству медикаментов в приоритетных терапевтических областях». Кроме того, премьер-министр заявил о необходимости расширять сбыт продукции российских фармацевтических компаний за рубеж.

Реализация стратегии будет направлена на решение девяти основных задач, в числе которых поддержка организации производства лекарств и их экспорта; подготовка научных, технологических и производственных кадров для отрасли; устранение административных барьеров и ускоренное внедрение новых технологических решений.

Доля лекарств российского производства в общем объеме потребления, согласно базовому сценарию, до 2030 года должна вырасти с 61,8 до 66,6%. Объем экспорта лекарственных препаратов увеличится, как предполагается, с $1,28 млрд до $3,4 млрд. Доля российских препаратов в перечне стратегически значимых лекарств, производство которых ведется по полному циклу, вырастет с 67,44 до 80%.

На совещании вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сейчас 62% всех потребляемых в стране лекарственных препаратов производится на территории России «за счет развития отечественного производства».

Голикова также привела данные Росстата, согласно которым объем производства отечественных лекарственных препаратов по итогам 2022 года составил почти 608 млрд руб. «По сравнению с 2009 годом, когда была утверждена предыдущая стратегия, удалось добиться прироста производства на 533%. По сравнению с 2021 годом такой рост составил почти 11%», — заявила Голикова.

После начала военной операции на Украине и западных санкций против России немецкая Bayer, американские Pfizer и MSD и швейцарская Novartis приостановили инвестиции в стране. Американская компания Eli Lilly решила приостановить поставки в Россию не жизненно необходимых лекарств. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал о задержках в поставках зарубежных лекарств.