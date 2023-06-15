Власти разрешили оборот лекарств без маркировки в новых регионах до апреля 2025 года

В новых регионах разрешили оборот лекарств без маркировки до 2025 года

Правительство разрешило оборот лекарств без маркировки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до апреля 2025 года. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«До 1 апреля 2025 г. на территориях новых субъектов России допускается ввод в оборот, и (или) оборот, (или) вывод из оборота лекарственных препаратов без нанесения на них идентификации и без внесения информации о лекарственных препаратах в систему мониторинга», — говорится в документе.

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