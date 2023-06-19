В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Блинкена

Энтони Блинкен и Си Цзиньпин (Фото: Leah Millis / Reuters)

В Пекине началась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщила помощник главы китайского МИДа Хуа Чуньин на своей странице в Twitter.

«Председатель Си сказал, что взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности. Выразил надежду, что визит госсекретаря Блинкена внесет позитивный вклад в стабилизацию американо-китайских отношений», — написала она.

Блинкен стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Китай за время президентства Джо Байдена. Этот визит может стать «подготовкой почвы» для встречи американского и китайского лидеров, отмечает Reuters.

Блинкен прибыл в китайскую столицу накануне и уже встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом и куратором китайской дипломатии в ЦК Компартии Ван И. По итогам переговоров Цинь Ган заявил, что отношения Вашингтона и Пекина на данный момент находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1979 году. Самой главной проблемой он назвал вопрос Тайваня.

Ван И в свою очередь сказал, что отношения двух государств зашли в тупик, они находятся в критическом моменте. Он подчеркнул, что Китай не пойдет на компромисс по вопросам Тайваня и своей территориальной целостности в целом.