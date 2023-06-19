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Гладков сообщил о 200 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ за сутки атаковали семь районов Белгородской области
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Белгородской области за сутки зафиксировано 200 прилетов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

  • В Волоконовском районе зафиксировано 55 прилетов из минометного оружия и артиллерии. По окраине села Тишанка выпущено 29 снарядов, по окраине хутора Старый — 18, по хутору Киселев — восемь. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
  • В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляно село Вериговка (три прилета). В селе Новопетровка ВСУ сбросили три взрывных устройства с беспилотников. Никто не пострадал, повреждено два транспортных средства.
  • По городу Валуйки выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов из «Града». Пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Повреждены пять многоквартирных домов, четыре частных дома и три легковых автомобиля.
  • В Белгородском районе под обстрел попали села Солнцевка, Бочковка и Наумовка. В общей сложности по ним было выпущено 14 снарядов.
  • В Борисовском районе пять минометных снарядов выпущено по окраине села Казачье-Рудченское.
  • В Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено 15 минометных снарядов, еще три снаряда пришлись на территорию рядом с селом. В селе Сподарюшино зафиксировали десять выстрелов из гранатомета.
  • В Краснояружском районе из миномета выпущено в общей сложности пять снарядов по окраинам сел Графовка и Демидовка.
  • Шебекинский городской округ (поселок Ленинский, села Терезовка и Белянка, а также автомобильный пункт пропуска «Шебекино») также подвергся обстрелу минометными снарядами, всего зафиксировано 27 прилетов. Кроме того, из ствольной артиллерии обстреляны село Муром и территория между селами Графовка и Безлюдовка — там власти насчитали 12 прилетов.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились. Больше всего ударов фиксируется в Шебекинском городском округе.

Кроме того, в Белгородскую область несколько раз заходили украинские диверсанты. В частности, днем 4 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщал о боях с разведывательно-диверсионной группой в Новой Таволжанке.

Гладков сообщил о 200 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки
Гладков сообщил о 200 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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