Гладков сообщил о сброшенных с дрона взрывчатках в Белгородской области
В селе Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области с беспилотника сбросили три взрывных устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор», — написал он в телеграм-канале.
После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам и атакам дронов. В последние недели обстрелы Белгородской области участились. Чаще всего ударам подвергается Шебекинский городской округ.
Накануне под обстрел попало село Тишанка Волоконского района. Никто не пострадал, была повреждена линия электропередачи.
В регионе действует бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности, а в октябре там ввели средний уровень реагирования.