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Гладков сообщил о сброшенных с дрона взрывчатках в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: в селе Новопетровка с дрона сбросили три взрывчатки

В селе Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области с беспилотника сбросили три взрывных устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор», — написал он в телеграм-канале.

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам и атакам дронов. В последние недели обстрелы Белгородской области участились. Чаще всего ударам подвергается Шебекинский городской округ.

Накануне под обстрел попало село Тишанка Волоконского района. Никто не пострадал, была повреждена линия электропередачи.

В регионе действует бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности, а в октябре там ввели средний уровень реагирования. 

Гладков сообщил о сброшенных с дрона взрывчатках в Белгородской области
Гладков сообщил о сброшенных с дрона взрывчатках в Белгородской области

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Белгородская область беспилотники Вячеслав Гладков
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