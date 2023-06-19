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Хутор в Шебекинском округе попал под обстрел

Гладков: хутор Балки в Шебекинском округе попал под обстрел ВСУ
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Хутор Балки в Шебекинском городском округе Белгородской области попал под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Люди не пострадали. Повреждены окна в частном доме и линия электропередачи.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились, больше всего ударов фиксируется именно в Шебекинском городском округе.

Утром под обстрел попал Валуйский городской округ Белгородской области. Пострадали семь человек, девять домов были повреждены.

Хутор в Шебекинском округе попал под обстрел
Хутор в Шебекинском округе попал под обстрел

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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