Хутор в Шебекинском округе попал под обстрел
Гладков: хутор Балки в Шебекинском округе попал под обстрел ВСУ
Хутор Балки в Шебекинском городском округе Белгородской области попал под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Люди не пострадали. Повреждены окна в частном доме и линия электропередачи.
После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились, больше всего ударов фиксируется именно в Шебекинском городском округе.
Утром под обстрел попал Валуйский городской округ Белгородской области. Пострадали семь человек, девять домов были повреждены.