Семь человек пострадали при обстреле Валуек в Белгородской области

Приграничный Валуйский городской округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребенок — у него перелом ключицы. Один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, у двух женщин осколочные ранения, еще одна девушка с контузией. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Повреждены девять домов, из них четыре — частные. В них выбиты окна и повреждены фасады, в одном из домовладений горит хозпостройка. Оперативные службы находятся на месте.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились, больше всего ударов фиксируется в Шебекинском городском округе.

Кроме того, в Белгородскую область несколько раз заходили украинские диверсанты. В частности, днем 4 июня Гладков сообщал о боях с разведывательно-диверсионной группой в Новой Таволжанке.