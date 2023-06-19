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Минобороны сообщило об уничтожении HIMARS на Украине

Минобороны: российская РСЗО «Торнадо-С» уничтожила HIMARS в зоне спецоперации

Российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS с помощью РСЗО «Торнадо-С» в зоне спецоперации на Украине, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

РСЗО «Торнадо-С» способна применять управляемые реактивные снаряды, отмечается в сообщении. Одной из таких ракет расчет уничтожил РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны.

High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, разработанная в 2000 году. Всего с 2003 года было выпущено 540 таких машин. Масса HIMARS составляет 16 т, запас хода — 480 км. РСЗО оснащена шестью 227-миллиметровыми пусковыми установками, может применять неуправляемые и управляемые реактивные снаряды и ракеты, в том числе дальнобойные ATACMS (до 300 км).

«Торнадо-C» представляет собой глубокую модернизацию РСЗО 9К58 «Смерч». Она предназначена для поражения на дальних подступах групповых целей (живая сила, небронированная, легкобронированная и бронированная техника), тактических ракет, зенитных комплексов, вертолетов на стоянках, командных пунктов, узлов связи и военно-промышленной инфраструктуры.

Поставки HIMARS на Украину из США начались в июне прошлого года. 24 февраля, в годовщину начала военной спецоперации, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что за последний год Вашингтон передал Киеву 38 таких установок.

Россия осуждает поставки вооружений Украине. В Кремле полагают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта.

Теги
Минобороны РСЗО HIMARS Украина
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