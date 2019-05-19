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Российская армия получила первую бригаду РСЗО «Торнадо-С»

Российская армия в текущем году получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Об этом сообщил «РИА Новости» на выставке MILEX-2019 в Минске заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин.

«Первая реактивная бригада в этом году поставлена вооруженным силам, началась опытно-промышленная эксплуатация. Соответственно, по заданию МО РФ отработана документация на модернизацию РСЗО «Смерч» до уровня «Торнадо-С», — сказал Кочкин.

«Торнадо-C» представляет собой глубокую модернизацию РСЗО 9К58 «Смерч». Она предназначена для поражения на дальних подступах групповых целей (живая сила, небронированная, легкобронированная и бронированная техника), тактических ракет, зенитных комплексов, вертолетов на стоянках, командных пунктов, узлов связи, военно-промышленной инфраструктуры.

Как ранее заявлял замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков, в 2018 году вооруженные силы России получили 35 новых образцов вооружения и военной техники, всего в эксплуатацию было принято более 5 тыс. образцов.

Теги: РСЗО, армия России, военная техника
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