Сальдо заявил, что ВСУ прячут HIMARS подальше от линии огня
Украинские войска прячут свои реактивные системы залпового огня HIMARS и не подвозят их близко к линии боевого соприкосновения, заявил «РИА Новости» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Противник их [HIMARS] тщательно прячет и не подвозит близко к ЛБС [линии боестолкновений]», — сказал он. Ранее Сальдо рассказал агентству, что ВСУ перекинули на херсонское направление из Запорожской, Одесской и Николаевской областей артиллерийские орудия.
Поставки HIMARS на Украину из США начались в июне прошлого года. 24 февраля, в годовщину начала военной операции России на Украине, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что за последний год Вашингтон передал Киеву 38 таких установок.
В России осуждают поставки вооружений Украине. В Кремле считают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта.
High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, разработанная в 2000 году. Всего с 2003 года было выпущено 540 таких машин. Масса HIMARS составляет 16 т, запас хода — 480 км. РСЗО оснащена шестью 227-миллиметровыми пусковыми установками, может применять неуправляемые и управляемые реактивные снаряды и ракеты, в том числе дальнобойные ATACMS (до 300 км).