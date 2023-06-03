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Сальдо заявил, что ВСУ прячут HIMARS подальше от линии огня

Врио главы Херсонской области Сальдо: ВСУ прячут HIMARS подальше от линии огня
Фото: Sgt. Manuel Serrano / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Sgt. Manuel Serrano / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинские войска прячут свои реактивные системы залпового огня HIMARS и не подвозят их близко к линии боевого соприкосновения, заявил «РИА Новости» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Противник их [HIMARS] тщательно прячет и не подвозит близко к ЛБС [линии боестолкновений]», — сказал он. Ранее Сальдо рассказал агентству, что ВСУ перекинули на херсонское направление из Запорожской, Одесской и Николаевской областей артиллерийские орудия.

Поставки HIMARS на Украину из США начались в июне прошлого года. 24 февраля, в годовщину начала военной операции России на Украине, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что за последний год Вашингтон передал Киеву 38 таких установок.

В России осуждают поставки вооружений Украине. В Кремле считают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта.

High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, разработанная в 2000 году. Всего с 2003 года было выпущено 540 таких машин. Масса HIMARS составляет 16 т, запас хода — 480 км. РСЗО оснащена шестью 227-миллиметровыми пусковыми установками, может применять неуправляемые и управляемые реактивные снаряды и ракеты, в том числе дальнобойные ATACMS (до 300 км).

Сальдо заявил, что ВСУ прячут HIMARS подальше от линии огня
Сальдо заявил, что ВСУ прячут HIMARS подальше от линии огня

Теги
Херсонская область Владимир Сальдо РСЗО HIMARS
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