Сальдо заявил, что ВСУ прячут HIMARS подальше от линии огня

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Украинские войска прячут свои реактивные системы залпового огня HIMARS и не подвозят их близко к линии боевого соприкосновения, заявил «РИА Новости» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Противник их [HIMARS] тщательно прячет и не подвозит близко к ЛБС [линии боестолкновений]», — сказал он. Ранее Сальдо рассказал агентству, что ВСУ перекинули на херсонское направление из Запорожской, Одесской и Николаевской областей артиллерийские орудия.

Поставки HIMARS на Украину из США начались в июне прошлого года. 24 февраля, в годовщину начала военной операции России на Украине, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что за последний год Вашингтон передал Киеву 38 таких установок.

В России осуждают поставки вооружений Украине. В Кремле считают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта.