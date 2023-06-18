Группа туристов из Москвы пропала в горах Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии пропала группа туристов из Москвы

Группа из четырех туристов из Москвы пропала в горах в Карачаево-Черкесии, их ищут спасатели, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

О пропаже туристов спасателям сообщил отец одной из туристок 18 июня. Он сообщил, что группа, в которую входит его дочь, перестала выходить на связь.

По информации МЧС, туристы вышли на маршрут из поселка Архыз 12 июня. Они должны были закончить поход 21 июня, прибыв в село Нижний Архыз Зеленчукского района.

На поиски пропавших туристов отправили поисково-спасательный отряд МЧС из трех человек с одной единицей техники.

«Спасатели обследовали долину реки Дукка и озеро Семицветное, туристы не обнаружены. В связи с темным временем суток поиски приостановлены. Завтра поисковые работы будут продолжены», — сообщили в ведомстве.

РЕН ТВ и телеграм-канал Mash Gor пишут, что туристы пропали в районе Софийских озер. По их данным, группа была зарегистрирована.

Региональное управление следственного комитета начало проверку по факту пропажи туристов.

В мае шесть туристов из Белоруссии пропали во время восхождения на Эльбрус (гора расположена на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии). Группа не была зарегистрирована в МЧС. Туристов нашли спустя 36 часов после начала поисков.