Туристка из Новороссийска погибла от удара молнии во время похода в горах Адыгеи

Туристка из Новороссийска погибла в горах Адыгеи после удара молнии

Молния попала в туристку из Новороссийска во время похода в горах Адыгеи, в результате женщина умерла. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Погибшей, по информации ведомства, было 26 лет. 10 июня женщина отправилась в однодневный поход в составе туристической группы из 38 человек. Во время похода погода ухудшилась, начался дождь с грозой. Когда группа находилась в районе Абадзешского перевала, в туристку ударила молния. "Пострадавшая получила электрический разряд, несовместимый с жизнью", - заявили в СК.

Ведомство начало проверку по факту произошедшего.

В июле прошлого года во время урагана с грозой в подмосковном Воскресенске от удара молнии пострадали три человека, их госпитализировали. Двое находились в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший - в тяжелом.